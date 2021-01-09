Росатом планирует построить флотилию малых АЭС
Глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил, что компания рассматривает возможность строительства флотилии атомных станций малой мощности. По его словам, на Чукотке уже запущен вариант такой станции, еще одна будет расположена в Якутии. Об этом Лихачев рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы прорабатываем очень серьезно с правительством создание флотилии плавучих станций, в том числе, на тех же самых РИТМах (РИТМ-200 реакторная установка – прим. ред.) и очень надеюсь, что это решение тоже будет принято в текущем году» - сказал глава Росатома.
Лихачев отметил, что пандемия коронавируса не замедлила темпы строительства АЭС на зарубежных площадках. По его словам, стройки находятся на плановых показателях – за исключением «небольших шероховатостей». На данный момент ведется строительство 35 блоков в 12 государствах – все проекты выполняются согласно планам.
Также Лихачев отметил, что перевозки по Северному морскому пути осуществляются «опережающими темпами» - в середине декабря корпорация достигла целевого показателя в 32 миллиона тонн.
«Надеемся, что так же опережающими темпами будем двигаться по перевозкам» - отметил Лихачев.
К 2030 году Росатом планирует увеличить долю выручки от реализации проектов за рубежом до 60% от общего объема. По словам Лихачева, к 2025 году выручка компании может увеличиться в три раза. В прошлом году корпорация обновила стратегию, обозначив цель войти к 2030 году в пятерку лучших производителей в новых компетенциях.