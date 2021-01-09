Эксперт поделился советами, как вести себя при попадании в лавину

Метеоролог лавинной службы курорта Красная Поляна Максим Панков рассказал «Звезде» о том, как правильно проходить участки горных склонов и что делать, если человек оказался в лавине. От отметил, что самое простое решение – не попадать в лавину. Если человек все-таки оказался под лавиной, то шансы выбраться зависят от многих факторов: от места куда она сошла, сколько было снега над человеком и какой консистенции был снег.

«Если это ловушка рельефа, то сколько снега было над человеком, какой снег был консистенции, были ли по пути получены травмы. Сказать, как будет развиваться сценарий – сложно. Все зависит от места. Если более пологие склоны, то бывает, что человека выносят и он получает травмы, но он находится на поверхности. Это значит, что он может дышать и все травмы совместимы с жизнью, то его можно быстро выкопать и доставить в больницу», - сказал эксперт.

Он также добавил, что «если это какая-то ловушка, понижение в рельефе, снега много и человека закопало с головой, то все зависит от полученных травм и быстроты действий людей».

Если при прохождении горного склона человек был один, то шансов помочь себе самому нет, отметил метеоролог.

«Если были друзья, то соответственно, они его быстро откопают, но все зависит от травм. Был ли на нем шлем защитный, потому что это тоже решает проблемы с травмами. Очень много факторов, которые влияют на исход данной трагедии. Одиночное нахождение – запрещено», - подчеркнул Панков.

Он также сказал, что о нахождении человека на опасном участке должен кто-то знать, чтобы вовремя могли прийти на помощь.

«Если человек где-то бродит, то о нем может никто и не узнать или помощь прийти не вовремя. Самому себя спасти – это плохая история. Такой ситуации быть не должно. Но даже человека, засыпанного по пояс или по колено - самому себя сложно откопать. Снег при остановке лавин очень быстро уплотняется и самому себя при этом очень сложно откопать. Должна быть группа не менее двух человек при такой ситуации, чтобы второй мог помочь», - рассказал эксперт.

По словам Панкова, опасные участки нужно проходить по очереди. От одного опасного места к другому. Если один человек двигается по опасному месту, то второй находится на безопасном и смотрит за тем, кто находится в опасном режиме.

«Если они попали в лавину вдвоем, то значит, что они нарушили правила. Если до 30-ти градусов склон, то можно идти с определенной дистанцией. После 30-ти градусов склон увеличивается, и крутизна движения должна быть строго от одного опасного места до другого. При этом, на опасном участке должен находиться только один человек», - отметил он.

Остальные должны быть в одном безопасном месте, либо в другом, в зависимости от того, на какой стадии перехода они находятся.

Ранее на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» около Норильска произошел сход снежной лавины. Из-за обрушения лавины на горнолыжный курорт, под снегом оказались четыре человека. Власти Норильска объявили 10 января днем траура в связи с гибелью людей из-за схода лавины.