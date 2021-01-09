В Кабардино-Балкарии более 260 жителей вложили 100 миллионов рублей в финансовую пирамиду

Полиция Кабардино-Балкарии возбудила несколько уголовных дел после обращений более 260 жителей, которые утверждают, что организаторы финансовой пирамиды похитили у них более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

«По обращениям граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 "Мошенничество" и частью 2 статьи 172.2 "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ» - говорится в сообщении ведомства.

Ранее жители сообщили о мошенниках, действующих в соцсетях. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. На данный момент сотрудники МВД проводят расследование для установления обстоятельств дела и личностей преступников.