Депутаты Эстонии предложили присоединить страну к России

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил приложение оппозиционных депутатов вынести на обсуждение на референдуме по теме брака вопрос о присоединении республики к России. По его словам, Эстония должна оставаться «суверенной и независимой» согласно собственной Конституции.

«На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент республики поступит так же» - написал Ратас в Facebook.

Ранее депутаты оппозиционной партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон в ходе обсуждения на референдуме поправок закона о браке задали следующий вопрос: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Позже депутаты отклонили свой вопрос, посчитав его неподобающим.