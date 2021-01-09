Аэропорт Сочи заполнен из-за туристов после праздников

В Сочи аэропорт заполнен после новогодних каникул. Очереди не только внутри, но и снаружи здания. Люди стоят плотно друг к другу. Ни о какой социальной дистанции речь не идет. Из-за большого скопления людей задерживают рейсы. Время ожидания до двух часов, передает «Российская Газета».

Ранее стало известно, что в Сочи на новогодние праздники прибыли десятки тысяч туристов на автомобилях.