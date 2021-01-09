Посол США в РФ прокомментировал произошедшие в Вашингтоне события

Посол США в России Джон Салливан высказался по поводу беспорядков, разгоревшихся в американской столице. Дипломат заявил, что в Соединенных Штатах «власть агрессивной толпы» никогда не была частью конституционного государственного устройства.

Он назвал произошедший в ходе протестов штурм Капитолия «жестоким и преступным нападением». Салливан напомнил о важности поддержания и защиты главных демократических принципов республики, а также о стойкости, с которой США выдерживают трудности на протяжении всей истории существования страны.

«Мы вместе преодолеем этот мрачный момент в нашей истории», - обозначил он в официальном аккаунте посольства США в Twitter.

Ранее в связи с событиями, произошедшими в Вашингтоне, ряд государственных лиц покинули свои посты. Так, администрацию действующего президента страны Дональда Трампа покинули несколько чиновников. Помимо этого, в отставку подали главы Министерства транспорта и Министерства образования США.