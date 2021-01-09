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Оператор: взрыв газопровода под Полтавой не повлиял на транзит в Европу

Алексей Курильченко
21:10 09.01.2021
Компания-оператор расследует причины ЧП – вероятность диверсии не исключается.
Оператор: взрыв газопровода под Полтавой не повлиял на транзит в Европу
© Фото: МЧС РФ

Взрыв на газопроводе «Уренгой - Помары – Ужгород» в Полтавской области Украины не повлиял на поставку газа из России в Европу. Об этом сообщила советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко.

«Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет» - написала Бойко в Facebook.

Информацию подтвердил и оператор газотранспортной системы Украины, сообщив, что «транзиту газа ничего не угрожает». В ГТП отметили, что ведется расследование причин аварии – не исключается версия о проведении диверсии.

На данный момент на месте ЧП работает полиция. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские охраняют периметр пожара, чтобы не допустить жертв среди гражданских.

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