Оператор: взрыв газопровода под Полтавой не повлиял на транзит в Европу

Взрыв на газопроводе «Уренгой - Помары – Ужгород» в Полтавской области Украины не повлиял на поставку газа из России в Европу. Об этом сообщила советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко.

«Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет» - написала Бойко в Facebook.

Информацию подтвердил и оператор газотранспортной системы Украины, сообщив, что «транзиту газа ничего не угрожает». В ГТП отметили, что ведется расследование причин аварии – не исключается версия о проведении диверсии.

На данный момент на месте ЧП работает полиция. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские охраняют периметр пожара, чтобы не допустить жертв среди гражданских.