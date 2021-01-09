В Тюменской области задержали хозяйку дома престарелых, где погибли семь человек
Возбуждено уголовное дело.
© Видео: СК РФ © Фото: sledcom.ru
В Тюменской области задержана владелица частного дома престарелых, где в результате пожара погибли семь человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Следователями задержана хозяйка пансионата», - говорится в сообщении.
По факту гибели людей при пожаре СК по Тюменской области расследует уголовное дело.
Ранее сообщили, что в сгоревшем здании находился нелегальный дом престарелых. Все погибшие – постояльцы этого дома. Строение не было зарегистрировано как дом престарелых.