В Тюменской области задержали хозяйку дома престарелых, где погибли семь человек

В Тюменской области задержана владелица частного дома престарелых, где в результате пожара погибли семь человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователями задержана хозяйка пансионата», - говорится в сообщении.

По факту гибели людей при пожаре СК по Тюменской области расследует уголовное дело.

Ранее сообщили, что в сгоревшем здании находился нелегальный дом престарелых. Все погибшие – постояльцы этого дома. Строение не было зарегистрировано как дом престарелых.