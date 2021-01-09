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Журналист The New York Times привился вакциной «Спутник V»

Алексей Курильченко
20:54 09.01.2021
Корреспондент посвятил российской вакцине отдельную статью.
Журналист The New York Times привился вакциной «Спутник V»
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency GGloballookpress

Корреспондент американского издания The New York Times Эндрю Крамер рассказал в своей статье о том, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны.

Крамер отметил, что сделал выбор в пользу российского препарата после изучения результатов испытаний. Изначально журналист был настроен скептично – из-за быстроты регистрации препарата, но позже убедился в полной безопасности вакцины.

«Русские сравнивают свою вакцину с автоматом Калашникова: такая же простая и эффективная. Так и есть – после укола я даже не испытал свойственных вакцинам побочных эффектов, вроде головной боли или простуды» - отметил Крамер.

Также журналист отметил доступность российской вакцины – благодаря грамотно организованной логистике, журналисту удалось с легкостью получить вакцину - в отличие от американского препарата.

Крамер считает, что вокруг эффективности «Спутника V» ведутся жаркие политизированные споры, но журналист отметил, что российская вакцина поставляется во многие страны мира – если бы у препарата были серьезные побочные эффекты, об этом уже стало бы известно.

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