Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа

В палате представителей Конгресса США собрались объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу. С такой инициативой выступили демократы во главе со Спикером Конгресса Нэнси Пелоси.

Действующего президента обвиняют в «подстрекательстве к мятежу», которое привело к захвату здания Капитолия. Процедура импичмента долгая и отстранение вряд ли произойдет до окончания президентского срока 20 января.

Полиция при участии ФБР провела задержания участников штурма Конгресса. Под стражу, в частности, взят Ричард Барнетт - он проник в кабинет Пелоси и сфотографировался, закинув ноги на стол.

Также в день штурма полиция обнаружила у здания Капитолия пикап с 11-ю взрывными устройствами и целым арсеналом огнестрельного оружия. Владелец автомобиля - 70-летний мужчина, он был задержан.