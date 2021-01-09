Сын Трампа назвал блокировку соцсетей отца «смертью свободы слова»

Сын действующего президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший, прокомментировал блокировку Twitter-аккаунта своего отца. По его мнению, свобода слова «мертва», а крупные технологические компании свободно цензурируют информацию. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

«Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками» - написал Трамп-младший.

Ранее Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа в связи с подстрекательством к насилию». Также были заблокированы профили президента в Facebook и Instagram.

Политолог и публицист Алексей Мухин назвал блокировку соцсетей Дональда Трампа актом цензуры в наивысшем его проявлении и доминированием политических предпочтений владельцев медиа над другими законными правами и свободами граждан. По мнению эксперта, никаких ограничений для подобного рода действий отныне существовать не будет.