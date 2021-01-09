В стране и мире В сгоревшем здании в Тюменской области находился нелегальный дом престарелых Ирина Киселенко Строение не было зарегистрировано как дом престарелых. © Видео: ТИПИЧНЫЙ ОМСК, ВКонтакте, МЧС РФ © Фото: pixabay.com В поселке Боровский Тюменской области в сгоревшем здании находился нелегальный дом престарелых. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «Дом со строениями был приспособлен под частный дом престарелых. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми», - передает СМИ. Отмечается, что все погибшие – постояльцы этого дома. Строение не было зарегистрировано как дом престарелых. Ранее появились кадры с места пожара. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика