В сгоревшем здании в Тюменской области находился нелегальный дом престарелых
Строение не было зарегистрировано как дом престарелых.
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В поселке Боровский Тюменской области в сгоревшем здании находился нелегальный дом престарелых. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
«Дом со строениями был приспособлен под частный дом престарелых. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми», - передает СМИ.
Отмечается, что все погибшие – постояльцы этого дома. Строение не было зарегистрировано как дом престарелых.
Ранее появились кадры с места пожара. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.