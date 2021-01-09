Королева Великобритании привилась от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филипп привились вакциной от коронавируса. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

В сообщении не указывается, какой именно препарат получила королевская семья. На данный момент в Соединенном Королевстве используется вакцина американской компании Pfizer, разработанная совместно с немецкой BioNTech, и вакцина Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Уколы супругам сделал королевский врач – процедура прошла в Виндзорском замке, где королева находится с ноября 2020 года после введения в стране карантинных ограничений.

Ранее стало известно, что вакцинацию от COVID-19 прошел и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. На территории страны также используют вакцину американской компании Pfizer.