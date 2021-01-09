Полиция Украины расследует обстоятельства взрыва газопровода под Полтавой

Сотрудники правоохранительных органов Украины выясняют обстоятельства взрыва на газопроводе около украинского села Калайдинцы в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Отмечается, что из-за аварии без газа остались 13 населенных пунктов. По предварительной информации спасательных служб, причиной взрыва послужила разгерметизация. Над ликвидацией пожара работают 40 человек и семь единиц спецтехники. При взрыве никто не пострадал.

В службе также отметили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские охраняют периметр пожара, чтобы не допустить жертв среди гражданских.

О взрыве трубопровода сообщила пресс-служба предприятия «Лубныгаз». Местных жителей уведомили о возможных аварийных отключениях газа.