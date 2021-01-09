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В Сети появились кадры смертельного пожара под Тюменью

Ирина Киселенко
19:51 09.01.2021
В результате пожара погибли семь человек.
© Видео: ТИПИЧНЫЙ ОМСК, ВКонтакте, МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Появились кадры с места пожара в Боровском поселке Тюменской области.
Соответствующее видео опубликовали в Сети. На кадрах видно, как огонь полностью охватил здание. По факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело.

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял расследование под свой контроль.

«Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших», - написал он на своей странице в Instagram.

Пожар был локализован в 17:42. Всего в тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС России по Тюменской области, передает ведомство.

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