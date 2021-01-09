Рейс «Минводы - Сургут» задержан из-за попадания птицы в самолет
Вылет самолета компании Utair отложен минимум на 12 часов.
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Рейс авиакомпании Utair по маршруту «Минеральные Воды – Сургут» отложен из-за проверки самолета после попадания в него птицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
«Рейс 482 Минводы - Сургут задерживается из-за попадания птицы во время выполнения предыдущего рейса» - сообщили в Utair.
Отмечается, что вылет самолета, запланированный на 10:05 по московскому времени, отложен минимум до 22:50.
По словам собеседника агентства, пассажирам на время ожидания было предложено горячее питание. Из-за отсутствия свободных мест в гостиницах, их разместят в ближайших населенных пунктах в случае необходимости.