В ДТП под Брянском пострадали шесть граждан Белоруссии

В аварии с участием микроавтобуса в Брянской области пострадало – по предварительным данным – шесть граждан Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

«По предварительным данным, шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter» - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль ехал со стороны Белоруссии по трассе «Брянск – Новозыбков». ДТП произошло на 43-м километре автодороги. О причинах попадания машины в кювет не сообщается.

Ранее стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Башкирии, в котором погибли двое детей, еще трое получили травмы и госпитализированы. Столкнулись две легковые иномарки местных жителей.