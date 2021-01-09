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На борту упавшего в Индонезии самолета находилось 62 человека

Алексей Курильченко
18:47 09.01.2021
Об этом сообщили представители компании-авиаперевозчика.
На борту упавшего в Индонезии самолета находилось 62 человека
© Фото: Agung Kuncahya B., XinHua, Globallookpess

Авиакомпания Sriwijaya Air подтвердила нахождение 62 человек на борту самолета Boeing 737-500, потерпевшего крушение в Яванском море. Информация была опубликована в Twitter компании.

Согласно данным авиаперевозчика, на борту находилось 58 пассажиров, включая 10 детей, и шесть членов экипажа. Среди пассажиров также были члены экипажа другого самолета.

Ранее в СМИ была опубликована информация о нахождении на борту 65 человек.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо в связи с трагедией.

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