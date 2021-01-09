В стране и мире На борту упавшего в Индонезии самолета находилось 62 человека Алексей Курильченко Об этом сообщили представители компании-авиаперевозчика. © Фото: Agung Kuncahya B., XinHua, Globallookpess Авиакомпания Sriwijaya Air подтвердила нахождение 62 человек на борту самолета Boeing 737-500, потерпевшего крушение в Яванском море. Информация была опубликована в Twitter компании. Согласно данным авиаперевозчика, на борту находилось 58 пассажиров, включая 10 детей, и шесть членов экипажа. Среди пассажиров также были члены экипажа другого самолета. Ранее в СМИ была опубликована информация о нахождении на борту 65 человек. Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо в связи с трагедией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика