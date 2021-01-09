В стране и мире Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением самолета Алексей Курильченко Президент РФ попросил передать слова сочувствия родным погибших. © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpres Президент Российской Федерации Владимир Путин предал слова соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Сообщение опубликовано на сайте Кремля. «Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы» - говорится в сообщении Путина. Самолет Sriwijaya Air рухнул в воду в акватории Яванского моря. На борту находились 62 человека, в том числе семеро детей и трое младенцев. По данным посольства РФ, россиян на борту не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика