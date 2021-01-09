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В ДТП в Башкирии погибли двое детей, еще трое госпитализированы

Егор Левин
18:33 09.01.2021
На 217 километре трассы Уфа - Оренбург столкнулись встречные Mitsubishi и Hyundai, в результате чего погибли в общей сложности три человека и пятеро получили травмы.
В ДТП в Башкирии погибли двое детей, еще трое госпитализированы
© Фото: МЧС РФ

В дорожно-транспортном происшествии в Башкирии погибли двое детей, еще трое получили травмы и госпитализированы. Столкнулись две легковые иномарки местных жителей.

Всего в аварии погибли три человека и пострадали пять. На 217 километре трассы Уфа - Оренбург столкнулись встречные Mitsubishi и Hyundai.

«По предварительной информации, в ДТП погибли двое детей, 7-летняя девочка и 8-летний мальчик, находившиеся в Hyundai, а также 35-летняя пассажирка Mitsubishi. Водителя Hyundai 35 лет и его пассажирку госпитализировали. Также в больнице находятся трое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi - мальчики 3,8 и 12 лет», - цитирует РИА Новости сообщение ГИБДД.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, пострадавших доставили в центральную районную больницу Мелеузовского района.

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