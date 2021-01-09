В ДТП в Башкирии погибли двое детей, еще трое госпитализированы

В дорожно-транспортном происшествии в Башкирии погибли двое детей, еще трое получили травмы и госпитализированы. Столкнулись две легковые иномарки местных жителей.

Всего в аварии погибли три человека и пострадали пять. На 217 километре трассы Уфа - Оренбург столкнулись встречные Mitsubishi и Hyundai.

«По предварительной информации, в ДТП погибли двое детей, 7-летняя девочка и 8-летний мальчик, находившиеся в Hyundai, а также 35-летняя пассажирка Mitsubishi. Водителя Hyundai 35 лет и его пассажирку госпитализировали. Также в больнице находятся трое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi - мальчики 3,8 и 12 лет», - цитирует РИА Новости сообщение ГИБДД.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, пострадавших доставили в центральную районную больницу Мелеузовского района.