Google удалил приложение, в котором общались сторонники Трампа

Приложение Parler, в котором общались сторонники Дональда Трампа, было удалено корпорацией Google. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Parler - социальная сеть, которая популярная среди консервативных пользователей и сторонников Дональда Трампа. Ее предупреждали о недопустимости размещения контента, провоцирующего насилие. В связи с этим Google предупредил об удалении социальной сети из платформы Google Play, пока те не изменят политику модерации.

Такое же предупреждение вынесла корпорация Apple, которая угрожает удалить приложение из App Store в течение суток.

Официальная причина блокировки страницы Дональда Трампа в Twitter сформулирована как «угроза подстрекательства к насилию». Это произошло после того, как сторонники действующего президента атаковали американский Капитолий, повинуясь его призывам в Интернете, передает Голос Америки.

Сам Дональд Трамп с этим не согласен и уже заявил, что это его «не заставит молчать». Одна из идей, которая возникла у американского лидера вскоре после потери доступа к соцсетям - создание собственных, в которых вопросы блокировок он будет решать уже самостоятельно.

Ранее политолог и публицист Алексей Мухин, гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков и глава Фонда изучения США МГУ, историк Юрий Рогулев дали свои экспертные оценки произошедшему событию.