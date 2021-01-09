На газопроводе в Полтавской области Украины прогремел взрыв
Все аварийные службы предприятия выведены на дежурство.
© Видео: YouTube, Andrii Polyvianyi © Фото: YouTube, Andrii Polyvianyi
На газопроводе около украинского села Калайдинцы в Полтавской области прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Лубныгаз».
«На магистральном газопроводе, который обслуживает "Укртрансгаз" произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа» - говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, ЧП произошло на газораспределительной станции. Все аварийные службы предприятия выведены на дежурство.