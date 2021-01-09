Украинская оппозиция призвала переоценить Евромайдан после штурма Капитолия

Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» призвала США дать справедливую оценку «Евромайдана» после событий в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте партии.

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине» - говорится в сообщении.

Украинские оппозиционеры отметили, что США должны изменить подход к внешней политике и признать недопустимость вмешательства в политические процессы других стран. По мнению украинцев, американские дипломаты «поощряют радикальные силы, провоцируют протесты и беспорядки».

Ранее сообщалось, что группа законодателей от Демократической партии Соединенных штатов намерена вынести на рассмотрение Конгресса США вопрос об импичменте Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу.