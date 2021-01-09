Президент-прецедент: как Дональд Трамп стал лакмусовой бумажкой американской демократии

На финишной прямой гонки за президентское кресло пока еще действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп «наехал» на изрядное препятствие - полную блокировку личных страниц в социальных сетях. С их помощью он оглашал свое мнение по всем текущим мировым и внутригосударственным вопросам, поздравлял американцев с праздниками, а затем призывал не допустить «произвола» американской власти и передачи права лидера новоизбранному «новичку». Однако теперь ему предстоит найти новые способы для того, чтобы продолжить свою политическую карьеру, что, как он заверял ранее, неминуемо должно произойти. Как в XXI веке президент мировой державы стал заложником медиа-пространства? Что делать в случае, когда политический строй страны, которой он управляет, обернулся совсем иной стороной?

Ситуация с Трампом стала прецедентом для всей мировой общественности. Политолог и публицист Алексей Мухин, гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков и глава Фонда изучения США МГУ, историк Юрий Рогулев дали свои экспертные оценки произошедшему событию.

Мухин назвал блокировку соцсетей Дональда Трампа актом цензуры в наивысшем его проявлении и доминированием политических предпочтений владельцев медиа над другими законными правами и свободами граждан. По мнению эксперта, никаких ограничений для подобного рода действий отныне существовать не будет.

«Действующий президент США стал жертвой враждебных СМИ и социальных сетей. Это является прецедентом и нарушает моральный кодекс независимости медиа и соцсетей, который ранее присутствовал, а сейчас практически не имеет запретных блокировок. Никаких моральных ограничений больше нет, открыт ящик Пандоры, и соцсети и медиа теперь могут все. Это последний кол в сердце американской демократии», - оценил случившееся политолог.

Денис Кусков, в свою очередь, подчеркнул коммерческую составляющую данного «дела»: он заметил, что социальные сети не являются политическими или государственными площадками, поэтому их владельцы и администраторы вольны выбирать в рамках своей работы любые понравившиеся пути реализации собственных приоритетов.

«Это не имеет ничего общего с демократией: если владелец ресурса посчитает нецелесообразной ту или иную речь или действие, он не будет никого спрашивать, никто не сможет заставить его изменить свою точку зрения. Надо понимать, что за выражение своих мыслей на чужой площадке вас рано или поздно могут оттуда убрать», - заявил глава TelecomDaily.

Доктор исторических наук Юрий Рогулев обратился в соответствии со своей жизненной стезей к вопросам прошлого и напомнил, что подобные действия уже имели место ранее, и СМИ США предпринимали схожие действия. Он отметил, что особый резонанс все это вызвало в настоящий момент из-за того, что официально Дональд Трамп еще не покинул президентское кресло. Причина «самодеятельности» медиа, по его мнению, кроется в их неопределенном юридическом статусе.

«Речь идет о действующем президенте США, что выходит за рамки обычной работы социальных сетей. Эти платформы имеют неопределенный статус и в США, и у нас, не относятся к СМИ и не подпадают под соответствующее регулирование», - заявил он.

Рогулев, так же как и его коллега Кусков, коснулся вопроса коммерции, но немного с иной стороны: степень монополизации Интернет-медиа позволяет им получить необычайно широкое распространение без соответствующей регуляции.

«Поэтому их работа вызывает много вопросов, в том числе и об их правовом статусе. Многие из них и вовсе являются агрегаторами новостей», - сказал он.

Эксперт назвал блокировку серьезным ударом по Трампу, отметив, что именно через личные, а не официальные страницы в соцсетях он контактировал со своими соратниками.

«Его лишили главного инструмента общения со сторонниками. Никакого другого у него пока что нет. И вопрос здесь не столько в свободе слова, сколько в монополизации и отсутствии регулирования соцсетей», - заявил Рогулев.

Отметим, официальная причина блокировки страницы Дональда Трампа в Twitter сформулирована как «угроза подстрекательства к насилию». Это произошло после того, как сторонники действующего президента атаковали американский Капитолий, повинуясь его призывам в Интернете. Однако сам Трамп с этим глубоко не согласен и уже заявил, что это его «не заставит молчать». Одна из идей, которая возникла у американского лидера вскоре после потери доступа к соцсетям - создание собственных, в которых вопросы блокировок он будет решать уже самостоятельно.