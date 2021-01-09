Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Президент-прецедент: как Дональд Трамп стал лакмусовой бумажкой американской демократии

Егор Левин
17:45 09.01.2021
Как в XXI веке президент мировой державы стал заложником медиа-пространства и что делать в случае, когда политический строй обернулся иной стороной?
Президент-прецедент: как Дональд Трамп стал лакмусовой бумажкой американской демократии
© Фото: Christoph Hardt, Sammy Minkoff, imago-images.de, Globallookpress

На финишной прямой гонки за президентское кресло пока еще действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп «наехал» на изрядное препятствие - полную блокировку личных страниц в социальных сетях. С их помощью он оглашал свое мнение по всем текущим мировым и внутригосударственным вопросам, поздравлял американцев с праздниками, а затем призывал не допустить «произвола» американской власти и передачи права лидера новоизбранному «новичку». Однако теперь ему предстоит найти новые способы для того, чтобы продолжить свою политическую карьеру, что, как он заверял ранее, неминуемо должно произойти. Как в XXI веке президент мировой державы стал заложником медиа-пространства? Что делать в случае, когда политический строй страны, которой он управляет, обернулся совсем иной стороной?

Ситуация с Трампом стала прецедентом для всей мировой общественности. Политолог и публицист Алексей Мухин, гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков и глава Фонда изучения США МГУ, историк Юрий Рогулев дали свои экспертные оценки произошедшему событию.

Мухин назвал блокировку соцсетей Дональда Трампа актом цензуры в наивысшем его проявлении и доминированием политических предпочтений владельцев медиа над другими законными правами и свободами граждан. По мнению эксперта, никаких ограничений для подобного рода действий отныне существовать не будет.

«Действующий президент США стал жертвой враждебных СМИ и социальных сетей. Это является прецедентом и нарушает моральный кодекс независимости медиа и соцсетей, который ранее присутствовал, а сейчас практически не имеет запретных блокировок. Никаких моральных ограничений больше нет, открыт ящик Пандоры, и соцсети и медиа теперь могут все. Это последний кол в сердце американской демократии», - оценил случившееся политолог.

Денис Кусков, в свою очередь, подчеркнул коммерческую составляющую данного «дела»: он заметил, что социальные сети не являются политическими или государственными площадками, поэтому их владельцы и администраторы вольны выбирать в рамках своей работы любые понравившиеся пути реализации собственных приоритетов.

«Это не имеет ничего общего с демократией: если владелец ресурса посчитает нецелесообразной ту или иную речь или действие, он не будет никого спрашивать, никто не сможет заставить его изменить свою точку зрения. Надо понимать, что за выражение своих мыслей на чужой площадке вас рано или поздно могут оттуда убрать», - заявил глава TelecomDaily.

Доктор исторических наук Юрий Рогулев обратился в соответствии со своей жизненной стезей к вопросам прошлого и напомнил, что подобные действия уже имели место ранее, и СМИ США предпринимали схожие действия. Он отметил, что особый резонанс все это вызвало в настоящий момент из-за того, что официально Дональд Трамп еще не покинул президентское кресло. Причина «самодеятельности» медиа, по его мнению, кроется в их неопределенном юридическом статусе.

«Речь идет о действующем президенте США, что выходит за рамки обычной работы социальных сетей. Эти платформы имеют неопределенный статус и в США, и у нас, не относятся к СМИ и не подпадают под соответствующее регулирование», - заявил он.

Рогулев, так же как и его коллега Кусков, коснулся вопроса коммерции, но немного с иной стороны: степень монополизации Интернет-медиа позволяет им получить необычайно широкое распространение без соответствующей регуляции.

«Поэтому их работа вызывает много вопросов, в том числе и об их правовом статусе. Многие из них и вовсе являются агрегаторами новостей», - сказал он.

Эксперт назвал блокировку серьезным ударом по Трампу, отметив, что именно через личные, а не официальные страницы в соцсетях он контактировал со своими соратниками.

«Его лишили главного инструмента общения со сторонниками. Никакого другого у него пока что нет. И вопрос здесь не столько в свободе слова, сколько в монополизации и отсутствии регулирования соцсетей», - заявил Рогулев.

Отметим, официальная причина блокировки страницы Дональда Трампа в Twitter сформулирована как «угроза подстрекательства к насилию». Это произошло после того, как сторонники действующего президента атаковали американский Капитолий, повинуясь его призывам в Интернете. Однако сам Трамп с этим глубоко не согласен и уже заявил, что это его «не заставит молчать». Одна из идей, которая возникла у американского лидера вскоре после потери доступа к соцсетям - создание собственных, в которых вопросы блокировок он будет решать уже самостоятельно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:16 В стране и мире
Видео
В Испании из-за мощной бури погибли три человека
16:40 В стране и мире
Умер последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников
14:21 В стране и мире
Видео
Найдены обломки пассажирского Boeing, упавшего в воду у берегов Индонезии
13:39 В стране и мире
Мишустин заявил о поддержке бизнеса в РФ за два года на 600 миллиардов рублей
13:35 В стране и мире
Пассажирский Boeing пропал с радаров у берегов Индонезии
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Видео
Ученый спрогнозировал сроки затопления мировых государств из-за глобального потепления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.