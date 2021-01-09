Путин присвоил воинские звания работникам прокуратуры
Также президент РФ подписал указ о присвоении ряду работникам прокуратуры классных чинов.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пописал указ о присвоении высших офицерских званий сотрудникам военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры РФ. Указ опубликован на сайте правовой информации.
В документе указывается, что звание генерал-майора юстиции присвоено Костину Дмитрию и Найде Алексею. Звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Заряеву Сергею и Скребцу Сергею.
Классный чин государственного советника второго класса присвоен Ведерникову Владимиру, Демешину Дмитрию, Забатурину Сергею и Лоренцу Александру. Сергей Карапетян удостоился чина госсоветника юстиции третьего класса.