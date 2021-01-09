В Испании из-за мощной бури погибли три человека

Три человека погибли в результате сильной бури Филомена, которая обрушилась в центральной части Испании. Об этом сообщил глава МВД Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции.

Город практически парализован из-за проливных дождей, снегопада и сильного порыва ветра в различных регионах. Два человека стали жертвами паводка в муниципалитете Михас. Река Фуэнхирола унесла автомобиль, в которой находились мужчина и женщина. Еще двум пассажирам, находившимся в той же машине, удалось из нее выбраться и спастись. В муниципалитете Сарсалехо найдено под снегом тело мужчины.

В некоторых регионах Испании введен красный, самый высокий уровень опасности. Причиной этого стали обрушившиеся на полуостров снегопады. По предварительным прогнозам, снежный покров может достичь уровня в 20-30 сантиметров.