Умер режиссер фильмов о Джеймсе Бонде и «Хроники Нарнии»

Легендарный британский режиссер Майкл Эптед скончался в возрасте 79 лет. Об этом изданию Sun сообщили представители его агентства. О подробностях смерти на сообщается.

Эптед руководил съемками таких фильмов как «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», «Парк Горького» и 19-го фильма о приключениях агента «007» Джеймса Бонда – «И целого мира мало». Его последняя художественная работа – «Секретный агент» с Нуми Рапас и Орландо Блумом – вышла в 2017 году.

Также Эптед являлся автором масштабного документального проекта «Up», который рассказывал о судьбах британских детей, начиная с семилетнего возраста. Каждый эпизод выходил раз в семь лет – всего было выпущено девять серий.

С 2003 по 2009 год Эптед был президентом Гильдии режиссеров Америки. Королева Великобритании Елизавета II удостоила режиссера рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия.