В Минтрансе Индонезии уточнили число пассажиров на борту потерпевшего крушение Boeing

В самолете индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air по меньшей мере находились 65 человек. Всего 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщил министр транспорта Буди Карья Сумади.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya был найден у берегов Индонезии недалеко от Джакарты.

Ранее портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом Boeing 737-500. Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты.