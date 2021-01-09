Греция внесла в парламент законопроект о расширении территориальных вод в Ионическом море

Министр иностранных дел Никос Дендиас сообщил о внесении в парламент законопроекта о расширении с 6 до 12 миль территориальных вод страны в Ионическом море. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Внесение в парламент законопроекта о расширении прибрежной зоны в Ионическом море является историческим моментом», - написал глава МИД.

Он также отметил, что «с помощью данного законопроекта подтверждается стратегия Греции по достижению соглашений с соседними странами, как всегда основанная на международном праве с целью обеспечения безопасности и процветания в регионе».