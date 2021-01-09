Samsung представит сверхчеткую камеру для смартфонов

Южнокорейская компания Samsung представит камеры для смартфонов с разрешением 200 мегапикселей. Вскоре компания приступит к выпуску смартфонов с новейшей камерой.

О разработке сверхчетких датчиков сообщил сетевой информатор Ice Universe.

По данным издания, новые камеры будут использовать не только в мобильных телефонах, но и в системах машинного зрения, автомобильных комплексах самоуправления, дронах и прочих устройствах.

Ранее главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев рассказал, что в будущем устройства будут выпускаться в новом форм-факторе с гибкими экранами в более тонком корпусе.