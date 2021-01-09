В стране и мире Обнаружено предполагаемое место падения индонезийского самолета Алексей Курильченко Воздушное судно потерпело крушение в акватории Яванского моря. © Фото: jokibandit, Twitter Сотрудники индонезийской полиции, совместно с местными жителями, обнаружили предполагаемое место падения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает местное издание Antara. По данным агентства, самолет рухнул в акватории Яванского моря. Ранее сообщалось об обнаружении в воде обломков самолета. По данным портала Airlive, на борту находились 62 человека, среди них 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев. По предварительным данным, россиян на борту не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика