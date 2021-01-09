Обнаружено предполагаемое место падения индонезийского самолета
Воздушное судно потерпело крушение в акватории Яванского моря.
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Сотрудники индонезийской полиции, совместно с местными жителями, обнаружили предполагаемое место падения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает местное издание Antara.
По данным агентства, самолет рухнул в акватории Яванского моря.
Ранее сообщалось об обнаружении в воде обломков самолета. По данным портала Airlive, на борту находились 62 человека, среди них 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев. По предварительным данным, россиян на борту не было.