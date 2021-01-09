Ученый спрогнозировал сроки затопления мировых государств из-за глобального потепления

Доктор географических наук Александр Кислов назвал сроки затопления мировых городов из-за постепенного повышения уровня океана и глобального потепления. По его словам, многие мировые державы могут в недалеком будущем оказаться под большим ударом стихии из-за своего географического положения.

В частности, такие американские города, как Майами и Орландо могут в скором времени пропасть с лица Земли вовсе.

«Несколько лет назад я видел список городов, где указывалось, какой и когда будет затоплен. Помню, Нью-Йорк в конце столетия хороший шторм, которые бывают там часто, и высокий прилив могут поднять уровень воды и спровоцировать типичные наводнения, город будет постоянно затапливаться», - заявил ученый.

Кислов сказал, что к концу века температура может повыситься на 4 градуса. Такое, казалось бы, незначительное на первый взгляд изменение может стать причиной изменений гораздо более глобальных.

«Уровень мирового океана повысится примерно на полметра. Само по себе это немного, но современные портовые сооружения уже не выдержат этого воздействия», - заявил доктор наук.

Говоря о России, Кислов отметил, что увеличение температур будет сопровождаться в определенных регионах увеличением осадков, что означает сохранение приблизительно того же уровня воды, который имеется на данный момент. Однако если рассмотреть южные территории, в том числе Украину, Грецию и Средиземноморье, там картинка окажется не столь радужной - осадки там наряду с потеплением увеличиваться не будут, поэтому данные территории рискуют стать новой Африкой.

Ранее замглавы Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал о том, как глобальное потепление повлияет на Россию. По его словам, российский климат станет теплее, повысятся средние температуры, однако серьезной угрозой для страны глобальное потепление все же не станет.