Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученый спрогнозировал сроки затопления мировых государств из-за глобального потепления

Егор Левин
15:50 09.01.2021
В зависимости от географического положения, страны либо смогут восполнить жаркую засушливость осадками, либо образуют новые пустыни или утонут под водой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Arendt, imageBROKER, Globallookpress

Доктор географических наук Александр Кислов назвал сроки затопления мировых городов из-за постепенного повышения уровня океана и глобального потепления. По его словам, многие мировые державы могут в недалеком будущем оказаться под большим ударом стихии из-за своего географического положения.

В частности, такие американские города, как Майами и Орландо могут в скором времени пропасть с лица Земли вовсе.

«Несколько лет назад я видел список городов, где указывалось, какой и когда будет затоплен. Помню, Нью-Йорк в конце столетия хороший шторм, которые бывают там часто, и высокий прилив могут поднять уровень воды и спровоцировать типичные наводнения, город будет постоянно затапливаться», - заявил ученый.

Кислов сказал, что к концу века температура может повыситься на 4 градуса. Такое, казалось бы, незначительное на первый взгляд изменение может стать причиной изменений гораздо более глобальных.

«Уровень мирового океана повысится примерно на полметра. Само по себе это немного, но современные портовые сооружения уже не выдержат этого воздействия», - заявил доктор наук.

Говоря о России, Кислов отметил, что увеличение температур будет сопровождаться в определенных регионах увеличением осадков, что означает сохранение приблизительно того же уровня воды, который имеется на данный момент. Однако если рассмотреть южные территории, в том числе Украину, Грецию и Средиземноморье, там картинка окажется не столь радужной - осадки там наряду с потеплением увеличиваться не будут, поэтому данные территории рискуют стать новой Африкой.

Ранее замглавы Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал о том, как глобальное потепление повлияет на Россию. По его словам, российский климат станет теплее, повысятся средние температуры, однако серьезной угрозой для страны глобальное потепление все же не станет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:21 В стране и мире
Видео
Найдены обломки пассажирского Boeing, упавшего в воду у берегов Индонезии
13:39 В стране и мире
Мишустин заявил о поддержке бизнеса в РФ за два года на 600 миллиардов рублей
13:35 В стране и мире
Пассажирский Boeing пропал с радаров у берегов Индонезии
12:07 В стране и мире
Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Крыму
10:26 В стране и мире
Видео
Стали известны личности погибшей под лавиной в Норильске семьи
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Видео
На Москву надвигаются аномальные сибирские морозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.