Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились приграничной зоне
В ходе встречи главы ведомств обсудили вопросы обмена пленными и поиска пропавших.
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Главы служб безопасности Армении и Азербайджана провели встречу в нейтральной приграничной зоне. Об этом сообщили пресс-центре Службы национальной безопасности Армении.
«Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян встретился с начальником Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым. В ходе встречи обсуждены вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших» - говорится на сайте СНБ.
Встреча прошла близ села Ерасх Араратской области у границы с Нахичеванью.