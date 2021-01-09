У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у северо-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает Центральное метеорологическое бюро.

В 27,8 километром от города Илань подземные толчки были зафиксированы в 19.35 по местному времени (14.35 по московскому времени). По данным сейсмологов Эпицентр подземных толчков находился на глубине 72,2 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.