СМИ: демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу

В понедельник, 11 января, группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов статьи импичмента в отношении Дональда Трампа.

По информации телеканала NBC News, действующий президент обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

«Дональд Трамп совершил тяжкие преступления и проступки, умышленно подстрекая к насилию против правительства Соединенных Штатов», - говорится в документе подготовленном конгрессменами.

В тексте отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту и воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности по утверждению результатов выборов».

По мнению авторов, произошедшим «Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность страны и их органов власти».

В среду, 6 января, сторонники действующего президента ворвались в здание Капитолия, сорвав сертификацию итогов выборов.

В результате беспорядков пострадавшими и задержанными оказались десятки человек.