Перед вылетом пассажиры упавшего в Индонезии Boeing размещали в Сети видео из аэропорта в Джакарте
Самолет Boeing 737-500 упал спустя 4 минуты после его взлета из аэропорта.
© Видео: ratihwindania, Instagram © Фото: ratihwindania, Instagram
Пассажиры рейса Джакарта – Понтианак незадолго до вылета размещали в социальных сетях кадры из аэропорта. Через четыре минуты после взлета их самолет упал в воду.
Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya был найден у берегов Индонезии недалеко от Джакарты.
Ранее портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом Boeing 737-500. Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты.
В настоящий момент уточняются все детали произошедшего.