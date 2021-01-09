Перед вылетом пассажиры упавшего в Индонезии Boeing размещали в Сети видео из аэропорта в Джакарте

Пассажиры рейса Джакарта – Понтианак незадолго до вылета размещали в социальных сетях кадры из аэропорта. Через четыре минуты после взлета их самолет упал в воду.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya был найден у берегов Индонезии недалеко от Джакарты.

Ранее портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом Boeing 737-500. Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты.

В настоящий момент уточняются все детали произошедшего.