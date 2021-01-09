В посольстве РФ заявили об отсутствии россиян на борту упавшего в Индонезии самолета

Представители российского посольства в Джакарте сообщили, что по предварительной информации, на борту потерпевшего крушение самолета компании Sriwijaya Air не было россиян.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения» - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Обломки пассажирского самолета Boeing 737-500, совершавшего рейс из Джакарты в Понтианак, были обнаружены у берегов Индонезии. По данным портала Airlive, на борту самолета находились 62 человека, среди них 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев.