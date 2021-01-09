Врачи выработали тактику лечения подростка, спасенного из-под лавины в Норильске

Врачи норильской больницы провели консультации с экспертами московского института хирургии им. А.В.Вишневского для выработки тактики лечения подростка, спасенного из-под лавины, которая обрушилась на горнолыжный комплекс «Гора отдельная». Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

«Недавно проведена консультация с федеральными экспертами центра хирургии имени Вишневского, согласована тактика дальнейшего лечения. Врачами норильской больницы делается все необходимое для спасения жизни ребенка» - цитирует «Интерфакс» слова главврача по хирургии Норильской межрайонной больницы Сергея Бурденко.

Из-за обрушения лавины на горнолыжный курорт, под снегом оказались четыре человека. По данным МЧС, подросток оказался единственным выжившим – его отец, мать и 1,5-годовалый брат погибли.