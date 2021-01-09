Умер художник Валентин Сидоров

Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Валентин Сидоров скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщается в Facebook института.

«Сегодня утром, после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров» - говорится в сообщении.

Сидоров известен своими пейзажными и жанровыми картинами. Среди его работ – «Плывут над землей облака», «Потянулись птицы к югу», «Святая гора», «Ненастный день. Коровино», «Утро в избе», «Березовый ветер» и многие другие.

При жизни художник был награжден орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Франциска Скорины. Он являлся лауреатом Государственной премии РСФСР им. Репина, Государственной премии СССР и Государственной премии РФ.