В Санкт-Петербурге на складе загорелось дизтопливо

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга в частично складском здании начался пожар на площади в 80 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

«9 января в 11:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Косая линия, дом 24», - говорится в сообщении.

К устранению пожара были привлечены 27 пожарных и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Пожар локализован.