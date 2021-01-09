В посольстве РФ в Индонезии проверяют присутствие россиян на пропавшем с радаров борту

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак. По предварительным данным, самолет потерял высоту менее, чем за минуту полета.

На борту лайнера находились 53 пассажира. Как заявили «Звезде» в российском посольстве в Индонезии, на данный момент информация о присутствии среди них граждан РФ проверяется и ожидается официальный ответ на соответствующий запрос.

«Пока никаких данных о пассажирах рейса нет», - сообщили в посольстве.

Сигнал с лайнера Boeing 737-500 был потерян в 10.40 по московскому времени. На данный момент обнаружены обломки самолета, упавшего в воду неподалеку от берегов Индонезии.