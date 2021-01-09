Американский суд предписал россиянке Осиповой вернуть детей в США в течение 45 дней

Американский суд по делам семьи в Канзасе предложил повторно приговорить россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, при условии, если она не откажется от опекунства над ее собственными детьми в России и не снимет запрет на их отъезд в США к отцу. Женщина должна выполнить предписание суда в течение 45 дней, иначе она снова окажется за решеткой.

Гражданка РФ Богдана Осипова три последних года провела за решеткой в американской тюрьме, так как суд признал ее виновной в похищении собственных детей. Такое обвинение Осиповой выдвинул бывший муж-американец Брайан Мобли.

В 2014 году, будучи беременной третьим ребенком, гражданка РФ вывезла сына и еще одну дочь на родину, а когда в 2017 году вернулась в США, чтобы уладить ситуацию, ее арестовали прямо в аэропорту, осудили на семь лет и отправили в тюрьму.

В ноябре 2019 года женщина вышла на свободу, так как апелляционный суд снял с нее обвинение, однако в течение года Осипова должна была оставаться в США под надзором властей. Дети женщины все это время живут в Калининграде с ее сестрой. По решению нашего суда до совершеннолетия вывозить за границу их нельзя.