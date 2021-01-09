Найдены обломки пассажирского Boeing, упавшего в воду у берегов Индонезии
Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты.
© Видео: jokibandit, Twitter © Фото: jokibandit, Twitter
Найдены обломки пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, упавшего в воду у берегов Индонезии недалеко от Джакарты.
Ранее портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом Boeing 737-500 спустя 4 минуты после его взлета из аэропорта. Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты.
В настоящий момент уточняются все детали произошедшего.