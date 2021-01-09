В стране и мире Найдены обломки пассажирского Boeing, упавшего в воду у берегов Индонезии Алена Миронова Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты. © Видео: jokibandit, Twitter © Фото: jokibandit, Twitter Найдены обломки пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, упавшего в воду у берегов Индонезии недалеко от Джакарты. Ранее портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом Boeing 737-500 спустя 4 минуты после его взлета из аэропорта. Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты. В настоящий момент уточняются все детали произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика