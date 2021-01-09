Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Испания впервые за полвека утонула в сугробах

Егор Левин
14:13 09.01.2021
Для многих непогода стала поводом выйти на прогулку, чтобы слепить снеговика или прокатиться на доске прямо в городе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Сильнейший за полвека снегопад заставил прекратить работу международного аэропорта Мадрид-Барахас в Испании. Из-за снежных заносов не ходят автобусы и электрички, метро работает с перебоями.

Мадрид утонул в непроходимых сугробах. Автомобили застревают на трассах, водители, ожидая спасателей, ночуют в машинах. Отменен футбольный матч мадридского «Атлетико» из-за того, что соперник просто не может добраться до стадиона. Проехать можно разве что на собачьей упряжке.

Для многих непогода стала поводом выйти на прогулку, чтобы слепить снеговика или прокатиться на доске прямо в городе.

Италия также сильно пострадала от сильного снегопада. Местами выросли сугробы до 2 метров. У жителей с трудом получается выйти за порог дома. Несколько домов остались без электроснабжения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:21 В стране и мире
Видео
Найдены обломки пассажирского Boeing, упавшего в воду у берегов Индонезии
13:39 В стране и мире
Мишустин заявил о поддержке бизнеса в РФ за два года на 600 миллиардов рублей
13:35 В стране и мире
Пассажирский Boeing пропал с радаров у берегов Индонезии
12:07 В стране и мире
Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Крыму
10:26 В стране и мире
Видео
Стали известны личности погибшей под лавиной в Норильске семьи
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Видео
На Москву надвигаются аномальные сибирские морозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.