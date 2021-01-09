Испания впервые за полвека утонула в сугробах

Сильнейший за полвека снегопад заставил прекратить работу международного аэропорта Мадрид-Барахас в Испании. Из-за снежных заносов не ходят автобусы и электрички, метро работает с перебоями.

Мадрид утонул в непроходимых сугробах. Автомобили застревают на трассах, водители, ожидая спасателей, ночуют в машинах. Отменен футбольный матч мадридского «Атлетико» из-за того, что соперник просто не может добраться до стадиона. Проехать можно разве что на собачьей упряжке.

Для многих непогода стала поводом выйти на прогулку, чтобы слепить снеговика или прокатиться на доске прямо в городе.

Италия также сильно пострадала от сильного снегопада. Местами выросли сугробы до 2 метров. У жителей с трудом получается выйти за порог дома. Несколько домов остались без электроснабжения.