У посольства РФ в США нет информации об участии россиян в штурме Капитолия

В настоящее время не существует подтвержденной информации о присутствии россиян среди демонстрантов, задержанных или получивших ранения во время беспорядков в Капитолии. Соответствующее заявление сделали в российском посольстве в США.

В дипмиссии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг прошедших ранее протестов в Вашингтоне. В случае необходимости в посольстве готовы оказать консультационно-юридическую поддержку гражданам РФ. Об этом посольство указало в официальном аккаунте в Facebook.

Ранее СМИ сообщали о якобы имевшем место задержании русскоговорящего мужчины, подозреваемого в участии в штурме Капитолия. Сам задержанный будто бы отрицал свою осведомленность о происходящих событиях.