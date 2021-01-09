На борту пропавшего с радаров Boeing в Индонезии находятся 53 пассажира

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через четыре минуты после взлета из Джакарты в Понтианак, следует из данных сервиса Flightradar24.

Сигнал с лайнера Boeing 737-500 был потерян в 07.40.27 по времени UTC (10.40 мск - прим.ред). По информации сервиса, самолет потерял высоту менее чем за минуту. По данным ряда СМИ, на борту находились 53 пассажира.