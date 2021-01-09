Акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки Трампа

Акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки аккаунта Дональда Трампа.

Торги закрылись спустя примерно 1,5 часа после блокировки. При этом акции подешевели на 3,77% — с 51,48 долларов до 49,54 долларов. Об этом сообщил FOX Business.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предсказывал подобную ситуацию. Отмечается, что администрация Twitter продолжит пресекать попытки президента обойти блокировку.