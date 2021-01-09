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Акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки Трампа

Алена Миронова
14:17 09.01.2021
Отмечается, что администрация социальной сети продолжит пресекать попытки президента обойти блокировку.
Акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки Трампа
© Фото: Wang Lei, ZUMAPRESS, Globallookpress

Акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки аккаунта Дональда Трампа. 

Торги закрылись спустя примерно 1,5 часа после блокировки. При этом акции подешевели на 3,77% — с 51,48 долларов до 49,54 долларов. Об этом сообщил FOX Business.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предсказывал подобную ситуацию. Отмечается, что администрация Twitter продолжит пресекать попытки президента обойти блокировку.

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