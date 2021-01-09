Мишустин заявил о поддержке бизнеса в РФ за два года на 600 миллиардов рублей

Власти РФ за два года оказали поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым.

«Всего было более 4,5 миллионов фактов оказания государственной поддержки за два года», - рассказал глава правительства.

Глава кабмина пообещал и в дальнейшем поддерживать бизнес и принимать такие решения, чтобы предприниматели могли чувствовали себя комфортно и создавать новые рабочие места для граждан РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в связи с пандемией COVID-19 предпринимателям из пострадавших отраслей экономики была оказана поддержка на сумму около 1 триллиона рублей.