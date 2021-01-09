Пассажирский Boeing пропал с радаров у берегов Индонезии
По данным сайта Flightradar, диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500, который выполнял рейс из Джакарты в Понтианак.
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Самолет Boeing 737-500, индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак, неожиданно пропал с радаров.
Как свидетельствуют данные сайта Flightradar, диспетчеры потеряли связь с выполнявшим пассажирский рейс SJ182 самолетом уже через несколько минут после его взлета из аэропорта.