В стране и мире Пассажирский Boeing пропал с радаров у берегов Индонезии Валентина Пескова По данным сайта Flightradar, диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500, который выполнял рейс из Джакарты в Понтианак. © Фото: Michael Zegers, imagebroker, Globallookpress Самолет Boeing 737-500, индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак, неожиданно пропал с радаров. Как свидетельствуют данные сайта Flightradar, диспетчеры потеряли связь с выполнявшим пассажирский рейс SJ182 самолетом уже через несколько минут после его взлета из аэропорта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика