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Гладкая шерсть и правильная форма: эксперт назвала основные критерии отбора идеальных валенок

Егор Левин
13:30 09.01.2021
По словам Ольги Черниковой, гарантированно хорошей окажется обувь, внешне напоминающая обычный сапог, которая без затруднений восстанавливает свою форму при деформации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Главное в качественном валенке - уложенная равномерная приглаженная шерсть внутри него. К примеру, фабричные валенки при этом еще и не гнутся, а пятка должна быть особенно умело свалянной и имеющей свою четкую форму. О том, как выбрать удобную зимнюю обувь не на один сезон, «Звезде» рассказала руководитель мастерской по производству валенок Ольга Черникова.

«Нужно чтобы шерсть внутри валенка не торчала клоками, чтобы внутри не было напоминания стиральной доски. Провести внутри валенка рукой, и чтобы поверхность была ровной, без комочков», - посоветовала она.

Форма валенка должна напоминать обычный сапог, а сам он должен уметь восстанавливать форму и быть эластичным. Валенки из одной пары не должны быть непохожими друг на друга.

«Идеальная форма говорит о том, что валенок фабричный. Мокрой зимой конечно нужны калоши. Продлить срок службы валенок можно чисткой от грязи или мусора, набить их газетой, положить средства от моли», - рассказала Черникова.

Она также отметила, что издревле валенки не требовали особого ухода и их хватало не менее, чем на 50 лет ношения. Зимняя обувь, по ее словам, в стародавние времена раз за разом передавалась из поколения в поколение.

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